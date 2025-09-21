Nuestra era: El Antropoceno

La palabra ANTROPOCENO fue escuchada por primera vez en la historia en una convención en CUERNAVACA, México y fue acuñada por el científico holandés y Premio Nobel de Química PAUL J. CRUTZEN, quien en una conferencia en dicha ciudad de México argumentó: “Señores, vivimos en la época del ANTROPOCENO”, y la definió como LA ERA EN QUE EL HOMBRE DOMINA TODOS LOS PROCESOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y GEOLÓGICOS DEL PLANETA. Se considera que esta época empezó en 1950 con el crecimiento desmedido de la presión sobre los recursos naturales del planeta, esto es 100 años después del inicio de la ÉPOCA INDUSTRIAL. O sea que la mayoría de nosotros nacimos y crecimos durante esta época y somos los responsables directos de los efectos de la misma. Crutzen nació en Holanda en el año de 1933 y murió a los 87 años en 2021.

En el año de 1970, Crutzen inició el estudio sobre el AGOTAMIENTO DE LAS CAPAS DE OZONO en la atmósfera, iniciando el proceso de concientización de la humanidad de la importancia de la CAPA DE OZONO que nos protege a nosotros y a todos los organismos vivos de las RADIACIONES ULTRAVIOLETAS del espacio, que provocan cáncer y mutaciones genéticas. Demostró la acción negativa de los aerosoles clorofluoroformados, componentes de solventes y refrigerantes que destruyen el ozono de dicha capa. Como vemos, tenemos 55 años tratando el problema con un éxito relativo, especialmente en el agujero de la capa de ozono del Antártico, que fue el más grande de la Tierra y que provocó un crecimiento alarmante de los casos de cáncer en la piel en todo el mundo, especialmente en el hemisferio sur.

En 1980 fue nombrado director del INSTITUTO MAX PLANK de química en Alemania, publicando informes que fueron básicos para el PROTOCOLO DE MONTREAL en 1987, en el que la mayoría de los países se comprometieron a eliminar las substancias de solventes y refrigerantes que afectan la capa de ozono. También a través de sus estudios atmosféricos se puntualizó la influencia de la deforestación e incendios forestales, especialmente en el hemisferio sur que es menos industrializado que el hemisferio norte, contrastando ambos efectos en la atmósfera.

También Crutzen hizo los primeros estudios y proyecciones de un INVIERNO ATÓMICO, provocado por los posibles enfrentamientos en una guerra atómica que tenía amplias posibilidades de suceder en el llamada GUERRA FRÍA entre los países comunistas liderados por RUSIA y los países capitalistas liderados por EU. Estos estudios realizados junto con Carl Sagan, creador de la serie Cosmos, fueron también base para el TRATADO DE CONTROL DE ARMAS firmado en 1987.

Desde su punto de vista, la pandemia de COVID 19 es producto del Antropoceno, ya que su expansión por todo el planeta fue por las vías de comunicación especialmente aérea y por la sobrepoblación de la que él también nos advirtió como causal de los problemas del planeta, pensando en una población mundial de 10,000 millones de habitantes. Hoy somos 8,200 millones o sea que estamos en el camino que él visualizó hace 50 años.

Basado en lo anteriormente expresado, debemos estar conscientes que cada uno de nosotros vivimos y somos responsables de lo que está sucediendo en esta época y que cada uno de nosotros contribuimos a estos efectos y causas del ANTROPOCENO. Todas estas causas y efectos al final terminan y se reflejan en el cambio climático que nos está afectando a todos los seres vivos del planeta. El ejemplo del “éxito relativo” que tenemos en el control del Agujero de Ozono, como lo analizamos en esta columna en los números 118 y 119 de enero de 2020, se debe al planteamiento científico aquí analizado. Tomemos en cuenta las advertencias que nos lanzan los científicos de hoy para ver resultados lo antes posible. Ya vamos tarde en la solución a esta enfermedad planetaria.