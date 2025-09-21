logo pulso
El Golfo de México será marca registrada

Por El Universal

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
El Golfo de México será marca registrada

El gobierno está en el proceso de registro de cuatro marcas: Golfo de México, Café Mexicano, Olinia y Kutzari, informó el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto.

En abril pasado, la Secretaría de Gobernación anotó la marca Golfo de México, “debido a que no se puede cambiar arbitrariamente el nombre de una zona geográfica”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el nombre del lugar por el de golfo de América.

Google cambió el nombre para las aplicaciones de los usuarios estadounidenses a golfo de América, mientras que en México permanece como golfo de México. En entrevista, Nieto dijo que la Secretaría de Turismo pidió al IMPI registrar la marca de café.

“En un primer momento se manda el mensaje de denominaciones de origen para los productos, así como se ha utilizado la expresión de café americano”, ahora se busca tener “una marca de certificación, que la puede operar cualquier restaurante y empresa que quiera comercializar la marca Café Mexicano”.

