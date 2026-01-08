“La lección es simple, pero profunda: la prosperidad no viene del petróleo, los decretos o incluso los gobernantes benévolos. Viene de los derechos”.

Ricardo Hausmann, The Economist

El presidente Trump de Estados Unidos anunció el 7 de enero que las “autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad”. El petróleo, dijo, se venderá a precios de mercado y “el dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos”.

Como todas las comunicaciones de Trump, esta deja dudas importantes. Para empezar, no establece un parámetro temporal. ¿En cuánto tiempo se debe entregar el petróleo? ¿Quién lo extraerá? ¿Quién lo venderá? ¿Qué porcentaje se dará a Venezuela, cuánto quedará bajo control personal de Trump? ¿Qué hará Trump si Venezuela no lo entrega? ¿Cómo se define el petróleo de “alta calidad”?

Venezuela dice tener las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, 303 mil millones de barriles, pero la cifra es sin duda falsa. Cuando Hugo Chávez tomó control de Venezuela, en 1999, PDVSA reportaba 70 mil millones de reservas. Para 2010 las subió a 100 mil millones, ya cuestionables. En 2011, súbitamente, las aumentó a 200 mil millones y en 2013 a 300 mil millones, sin nueva exploración. Y ahí se han quedado (John D. Arnold, @johnarnold, expresidente de Centaurus Advisors, LLC, un fondo de inversión en energía). Esas mayores reservas del mundo son similares a la prosperidad que Chávez dijo que construyó en Venezuela.

La producción, mientras tanto, se desplomó. En 1997 Venezuela produjo 3.47 millones de barriles diarios, pero en 2024 apenas 893,470 (statbase.org). El petróleo venezolano, por otra parte, es muy viscoso, nada que pueda considerarse de “alta calidad”, por lo que requiere de una fuerte inversión en procesamiento. Compite con el crudo bituminoso de Canadá, actualmente el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, pero el crudo canadiense cuenta con una infraestructura enorme de oleoductos que le permite llegar a bajo costo a Estados Unidos y refinarse allí.

Una de las razones por las que las cotizaciones del petróleo no se han movido con la captura de Nicolás Maduro, o con la afirmación de Trump de que tomará control de la producción petrolera venezolana, es porque en este momento es insignificante. El crudo venezolano representa menos del 1 por ciento de la producción mundial. Gracias a la fractura hidráulica, el fracking, la Unión Americana es hoy el principal productor global con cerca de 21 millones de barriles diarios. Mucha de la producción estadounidense, por otra parte, es crudo ligero de fácil refinación.

El régimen venezolano de Delcy Rodríguez no ha respondido públicamente a la orden pública de entregar esos millones de barriles, pero Trump está impidiendo la exportación de crudo venezolano a otros países. Ayer la armada estadounidense incautó un buque cisterna ruso que había evadido el cerco estadounidense desde las costas de Venezuela; Rusia mandó a un submarino a escoltar el barco, que supuestamente no llevaba carga, pero no se atrevió a confrontar a los buques estadounidenses. Posteriormente se anunció la captura de otro petrolero.

El plan de Trump es claro: obligar a Venezuela a entregar la cantidad de petróleo que ha exigido o dejar al país sin la posibilidad de vender a nadie más. Es una acción ilegal, pero ya se vio que ni siquiera Rusia está dispuesta a confrontarse con Washington. China, la otra gran potencia global, ha protestado, pero en realidad le conviene, porque Trump le está dando los argumentos para ocupar Taiwán.

Fue Calderón

A mi columna de ayer que criticaba la insistencia del gobierno de culpar de todo a Calderón, la presidenta Sheinbaum respondió: “Hay que seguir hablando de ello. Porque Calderón hizo de su sexenio, la lucha contra el narcotráfico, la esencia de su gobierno.”. ¿Significa esto que a la 4T no le preocupa la lucha contra el narco?

