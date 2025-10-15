logo pulso
Proceso inflamatorio

Por Marta Ocaña

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Microdacyn: cada tantas horas, por tantos días.

Clavulin: cada otras tanta por menos días.

Ibuprofeno: cada 8 por la mitad de los últimos días.

Así empieza el otoño de lluvias intensas como primera escena.

Con una receta que recupera la homeostasis y el ánimo intracelular.

Está receta puede incluir:

Dejar de escuchar o leer noticias

No juntarse con políticos

Hacer ayuno verbal

Una dieta rica en abrazos después de 10 días del evento inflamatorio.

Lo demás son lujos que pueden irse añadiendo:

Baños de luna y de sol

Terapia de flotación en el Mar Negro o aguas saladas similares.

Salir del guión y del algoritmo apagando las redes sociales

Escapes fugaces de la Matrix

Sueños lúcidos sin sesiones con ayahuasca, peyote o choco-hongos de por medio.

Bailes sobre el césped 

Y música de fondo que no tenga letra.

Después: volver a la vida normal sin tomarse la vida tan en serio.

