Sobrepoblación de gatos afecta isla de Chipre

NICOSIA, Chipre.- La isla de los gatos tiene un problema con estos animales emblemáticos.

Las autoridades de Chipre, la pequeña nación insular en la esquina oriental del Mediterráneo, calculan que hay aproximadamente un gato salvaje por cada uno de sus habitantes, aunque los activistas sostienen que la población real es de cientos de millares más.

A finales de septiembre, se informó al comité parlamentario del medio ambiente de la isla que el programa de esterilización existente es demasiado limitado para contener la creciente población de esos animales.

“Es un buen programa, pero necesita expandirse”, dijo la comisionada de Medio Ambiente, Antonia Theodosiou, señalando que el programa realiza solo unas 2.000 esterilizaciones al año, con un presupuesto de apenas 100.000 euros.

Aunque no hay datos comparativos oficiales, Theodosiou dijo que Chipre ha ganado la reputación de tener una población de gatos excepcionalmente grande en relación con sus habitantes humanos.

El financiamiento, por sí solo, no resolverá el problema de los felinos en Chipre.

El gobierno aumentaría los fondos para la esterilización de gatos a 300.000 euros anuales.