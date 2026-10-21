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Las consignas de los trabajadores del IMSS expresadas en sus protestas recientes, resumen tres reclamos: representación sindical, insumos para trabajar y respeto a sus derechos laborales. Analizarlas permite comprender cómo el malestar se convierte en una exigencia colectiva de dignidad laboral y de condiciones para cuidar la salud de todas y todos. Leídas en conjunto, permiten sostener una tesis: la representación de los trabajadores, sus condiciones de trabajo y la atención a los pacientes forman parte de un mismo problema público.

"¡Fuera Olivos!" concentra el conflicto en una persona. El nombre propio ofrece un destinatario específico y convierte una inconformidad en una exigencia que hay que atender. Esta claridad sirve para movilizar, aunque también puede estrechar la discusión. La salida de un dirigente podría abrir una oportunidad de cambio; pero por sí sola, no asegura consultas efectivas, cuentas transparentes ni mejores acuerdos laborales. Si las reglas permanecen intactas, cambiar de líder puede dejar las mismas distancias entre quienes representan y quienes son representados.

"Olivos, escucha, la base te repudia" añade algo distinto. Antes del rechazo aparece una demanda elemental: escuchar. La frase sugiere una relación deteriorada, en la que los manifestantes consideran insuficientes o cerrados los canales de interlocución. Eso es lo que comunica la consigna. La cual expresa conflicto, pero no sustituye la evidencia necesaria para valorar las responsabilidades de cada actor involucrado.

El reclamo por los insumos amplía el alcance de las manifestaciones. "Sin material, es un riesgo laboral" sitúa la discusión en el lugar donde una decisión administrativa puede afectar una jornada de trabajo y una atención médica. La frase afirma una relación que merece analizarse a fondo: determinadas carencias pueden aumentar la exposición del personal y comprometer los cuidados. Para establecer su gravedad hay que precisar qué falta, dónde, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias. La denuncia abre esa investigación; no la da por concluida.

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En cambio, "No te vayas a enfermar" busca directamente al ciudadano. Su ironía descansa en una imposibilidad: nadie puede programar todas sus enfermedades ni cancelar una urgencia porque el almacén esté incompleto. La consigna vuelve comprensible una discusión que, presentada únicamente como inventarios y compras, parecería lejana. También recuerda que detrás de cada insumo hay una necesidad concreta. Un material pendiente de entrega puede significar incertidumbre para una familia y presión para el personal del IMSS.

Ese encuentro entre derechos laborales y necesidades de los pacientes puede construir solidaridad, pero también exige cuidado. Los usuarios no deberían convertirse en espectadores obligados de una disputa que les impida saber si recibirán atención. Defender la protesta implica discutir cómo proteger los servicios indispensables, informar con claridad y evitar que quienes necesitan cuidados carguen con todos los costos del conflicto. Esa responsabilidad corresponde tanto a quienes se movilizan como a las autoridades obligadas a responder antes de que el conflicto escale.

"No a la represión" incorpora otra dimensión: el temor a las consecuencias de inconformarse. La frase, por sí misma, no demuestra que hayan ocurrido actos represivos específicos. Expresa su rechazo y puede funcionar como advertencia preventiva. Tomarla en serio supone abrir canales seguros para denunciar amenazas, investigar señalamientos y distinguir entre un desacuerdo laboral y una conducta sancionable debidamente acreditada. Castigar la crítica para recuperar una aparente tranquilidad deteriora la confianza y deja sin resolver aquello que provocó la protesta.

"Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden" lleva la protesta hacia una exigencia de congruencia. Los derechos no deberían ganar o perder valor según el partido que ocupe el gobierno. La frase cuestiona las lealtades que piden paciencia cuando gobiernan los propios y exigen indignación cuando gobiernan los adversarios. Su alcance compromete también a los manifestantes: sostener ese principio exige aplicar la misma vigilancia frente a cualquier gobierno y revisar los acuerdos por sus resultados, no por sus colores políticos.

Para San Luis Potosí, la relevancia de estas protestas está en la vida diaria. Una familia que organiza sus horarios alrededor de una consulta médica necesita instituciones capaces de atenderla. Un trabajador necesita condiciones para cumplir su responsabilidad. Aunque ambos pueden experimentar el conflicto desde lugares diferentes, comparten un interés: que el servicio del IMSS funcione. Reconocerlo ayuda a salir de la acusación fácil que enfrenta al paciente con el personal y deja fuera de foco las decisiones sobre recursos, organización y representación sindical.

En resumen: las consignas de las protestas de las y los trabajadores del IMSS reúnen enojo, miedo y dignidad. No prueban todo lo que denuncian, pero plantean preguntas que ninguna institución debería ignorar. Escucharlas exige verificar, responder y corregir. La ciudadanía tiene razones para exigir servicios de calidad y los trabajadores tienen razones para defender sus condiciones de trabajo, hacer compatibles ambas exigencias es una obligación pública. Nadie debería necesitar una pancarta para conseguir que lo escuchen. Próxima colaboración: 04 de noviembre de 2026.

@jszslp