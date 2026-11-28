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En pocos meses, un capacitador del INE tocará la puerta de una casa para convencer a quien abra de dedicar su tiempo a integrar una casilla y contar los votos de sus vecinos. Es probable que reciba preguntas que no le corresponde responder, ¿quién cuida al Instituto y qué pasó con el dinero de las elecciones?

Guadalupe Taddei renunció después de que se difundieran conversaciones escandalosas sobre contratos y dinero y audios y videos sobre su cercanía con un proveedor electoral; y su renuncia como la de otros altos funcionarios del instituto es insuficiente. El órgano de control investiga posibles irregularidades y el propio INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Lo que está bajo investigación es el manejo de recursos públicos destinados a proteger nuestro voto.

Morena debe asumir su responsabilidad política. En 2023, ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados, Taddei y otros tres consejeros fueron elegidos por sorteo. La Constitución permite recurrir a ese mecanismo cuando fracasa el acuerdo. Lo que no hizo la tómbola fue darle después a Taddei facultades unipersonales; esa fue una decisión de la mayoría de Morena y sus aliados que deben asumir.

En 2024, esa mayoría cambió la ley para que la presidenta nombrara por sí sola a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Antes necesitaba al menos ocho votos del Consejo General; el propio INE impugnó la reforma porque eliminaba contrapesos. A pesar de ello, Morena concentró ese poder en Taddei. Ese año, el bloque oficialista eligió otros tres consejeros sin respaldo de la oposición. Ya no hubo sorteo: hubo una mayoría dispuesta a decidir la integración del árbitro por sí sola.

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El costo empieza a conocerse. El órgano de control reportó 18 expedientes por posibles irregularidades; cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad. También identificó a cinco empresas que compartían socios o representantes y obtuvieron contratos por al menos 2 mil 461 millones de pesos con organismos electorales locales entre 2014 y 2025. La red existía antes de Taddei, pero siguió operando durante su presidencia, además contratos del propio INE durante su presidencia también quedaban bajo sospecha. La investigación debe determinar si se simuló competencia, cuánto se pagó de más, quién autorizó las adjudicaciones y quién se benefició. Mientras esto sucede, áreas técnicas han advertido que 57 contrataciones para la elección de 2027 corren riesgo de retrasarse.

Los ciudadanos pagamos dos veces: con nuestros impuestos y con la pérdida de confianza en quien organiza las elecciones. Cada contrato cuestionado siembra dudas sobre las decisiones del INE y esa desconfianza alcanza también a trabajadores honestos y a quienes aceptan cuidar una casilla.

La Fiscalía debe investigar a Taddei, a los funcionarios involucrados y a los proveedores. La Auditoría debe seguir cada peso; si se acreditan delitos, exigimos responsables ante un juez, sanciones y recuperación del dinero. También se deben retirar las facultades unipersonales que agravaron esta crisis. Cuatro expresidentes del IFE y del INE, junto con otros exconsejeros, han pedido una nueva presidencia elegida por consenso y una reconformación del Consejo.

Por todo esto debemos salir a marchar el 6 de diciembre, para exigir un INE independiente y una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. No podemos pedirle a la ciudadanía que abra la puerta al capacitador mientras quienes decidieron sobre los contratos y concentraron el poder se van sin rendir cuentas y sin ser castigados por los delitos que hubieran cometido.

*Presidenta de Causa en Común