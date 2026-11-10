Retrocesos en salud

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"Lo que vimos en el Congreso no fue una comparecencia: fue un patético espectáculo. Morena y la 4T exhibieron lo que los mexicanos padecemos desde hace años: el peor momento del sistema de salud en México".

Xavier Tello, 7.11.2026

Birmex promovió en Facebook la comparecencia del 6 de noviembre de los titulares de las principales instituciones de salud en la Cámara de Diputados con el título: "México avanza en materia de salud!". La reunión, sin embargo, no se realizó en el pleno, donde deberían tener lugar las comparecencias, sino ante las comisiones de Salud y Seguridad Social, aunque con muchos aplaudidores del gobierno sumados.

El médico y diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba pidió la palabra, pero se la negó el morenista Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud. Ramírez Barba trató de arrebatar el micrófono y encabezó una toma de la tribuna. Acusó que se trataba de una "comparecencia arreglada". El secretario de salud, David Kershenobich, dijo que él y los otros funcionarios comparecían en la sesión "con la mayor voluntad": "No es una comparecencia arreglada. Venimos a mostrar lo que hemos hecho y a escuchar a los legisladores lo que nos puedan sugerir y acompañar en el camino".

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El doctor Éctor Jaime expresó como pudo en la sesión, y en redes sociales también, los cuestionamientos que no le permitieron presentar formalmente en la sesión. "¿Por qué eliminaron 824 claves de medicamentos? ¿Por qué modificaron la modalidad 40, afectando a trabajadores que buscan una pensión?".

Ante la afirmación de Martí Batres, director del ISSSTE, de que hay que "nacionalizar" hospitales y servicios de salud, respondió: "Ustedes privatizaron la salud y el ISSSTE por su negligencia. El incremento en el gasto de las familias es la verdadera privatización de los servicios de salud. Las farmacias privadas crecieron 97 por ciento desde 2018 y su personal aumentó en más de 100 mil".

El panorama color rosa de los titulares de las instituciones de salud contrasta, efectivamente, con la dramática realidad de los pacientes. La falta de medicamentos e insumos es brutal, a pesar de que el gobierno dice que hay un abastecimiento de 97 por ciento. Y quizá sí es de 97 por ciento en almacenes o en la Megafarmacia, pero no en los centros de atención. Las instituciones tampoco cuentan con el equipo necesario, que o no existe o está descompuesto.

El expresidente López Obrador afirmó el 23 de mayo de 2019: "Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción". Pero si el problema es de corrupción, esta debe haber aumentado mucho en la 4T. Yo encuentro, sin embargo, un problema mayor en la ineptitud de los responsables, que, por ejemplo, eliminaron, por órdenes de AMLO, un sistema de distribución de medicinas que sí funcionaba.

Hay también un problema de presupuesto. México reporta oficialmente un gasto en salud de 5.5 por ciento del PIB, pero omite decir que cerca de la mitad es de seguros privados o de los bolsillos de las familias. Nuestro gasto público en salud es de apenas 3.1 por ciento del PIB. En Dinamarca se eleva a 7.8, en Canadá a 7.9.

México usa la mayor parte del gasto social para repartir pensiones y becas, pero no para la salud. Los políticos de Morena han encontrado que repartir dádivas compra votos, pero los pacientes se mueren y no votan por ellos. Por eso no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, ni siquiera como el de Costa Rica.

Secuestros

Tras el secuestro, y posterior escapatoria, del alcalde de Río Bravo, el director de Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, me comenta que las autoridades de muchos estados están ocultando los secuestros al clasificarlos como otros delitos. En Quintana Roo, por ejemplo, el número aparece en 0 este año y el pasado, pero se registran cientos de "otros delitos" que son realmente secuestros.

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