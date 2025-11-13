Tips para transitar en la 57

No es el destino, es el viaje.

Ralph Waldo.

La carretera No. 57 México-Piedras Negras, es una de las más transitadas del mundo. Únicamente el tramo de la autopista México-Querétaro de casi 260 kilómetros circulan en promedio unos 100 mil vehículos diariamente. El tramo de San Luis Potosí-Nuevo Laredo Tamps., con ramal a Piedras Negras Coah., según la SICT tiene la mayor densidad del tráfico de mercancías.

Va a recorrer la “57”, le recomiendo no tomar en cuenta la falsa operación aritmética de que por cada 100 kilómetros es una hora en coche. Ahí le van unas recomendaciones, ya sea que viaje en vehículo particular o en autobús.

Regla número 1.- No viaje por la tarde-noche, es riesgoso.

Regla No. 2.- Inútil preguntar ¿Qué paso? ¿Por qué estamos parados?, nadie sabe nada, es un misterio de la “57” aún sin resolver. Algunas hipótesis: -hubo un accidente; están arreglando la carretera; hay un retén militar; están pintando la raya amarilla; es un bloqueo de la comunidad “ojo de agua”, porque disque no hay agua en ojo de agua; es un operativo para detener al jefe de un cártel; y el colmo de las hipótesis, el aterrizaje forzoso de un OVNI en plena carretera, con enanitos verdes heridos y muertos, ya la Cruz Roja en el lugar y Jaime Maussan.

Total, que nadie sabe porque diablos está uno ahí parado y lleva más de cinco horas en el mismo lugar.

TIPS:

Haga popó y pipí suficiente antes de salir de su casa.

Si sufre de incontinencia, pues…usted sabrá.

Sí es hipertenso lleve consigo una buena dosis de telmisartán.

Sí acostumbra usar guantes de esos cortados de los dedos para conducir, ni se los ponga, le van a salir callos, le sudaran y se le arrugaran sus manos como si hubiera estado en el agua diez horas.

Sí es tragón prepárese unas tortas, unos refrescos, unas papas y hartos cacahuates.

Sí viaja con niños, lléveles una buena cantidad de películas y juegos, así como dulces y golosinas y si los puede dormir, deles un dramamine.

Sí es de los que tiene “celulitis”, lleve cargador adicional USB para carro.

Sí tiene problemas con su pareja, esposa, amante o amiga ocasional, es buen momento en la “57” para discutir, tiempo hay de sobra, igual, se sale del vehículo dando un portazo y se va con un Trailero, asunto arreglado.

Sí sufre de hemorroides, no hay nada mejor que llevar una dona de hule para esos malestares.

Sí es de los que se cree que su carro es un 4X4, no busque salirse de la “57” e irse por veredas, una de dos, o se queda atascado en un mezquite o lo asaltan.

Sí usted cree que su carro es “angosto” y “estilizado”, que puede agandallar yéndose por el acotamiento, ni lo intente, va a salir más raspado y rayado que una pelea con una gata.

No compre agua, ni dulces, ni tunas a los vendedores ambulantes carreteros, se intoxicará.

Sí viaja con amigos y les gusta el “pisto”, racionalícenlo, si no, les dará cruda.

Sí no trae un carro más o menos nuevo y en buenas condiciones mecánicas, mejor váyase en autobús.

TAPANCO: Sí se va en autobús de dos pisos y le toca de acompañante una mujer guapa, pues suerte y si no, córtese las venas.

Importante, si va viajar en moto, ya la hizo. ¡Buen viaje!

