Ucrania, entre la guerra y la negociación

La reunión entre Trump y Putin que debía celebrarse en Budapest está actualmente “en pausa”. Van unas notas al respecto:

1. La guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Por eso, observar el terreno de las hostilidades es crucial. A pesar de los vaivenes, el balance hacia fines de 2025 se inclina a favor de Rusia. Es cierto que Rusia ha sostenido pérdidas humanas, económicas y materiales significativas, y puede afirmarse que la guerra se encuentra mayormente estancada. Pero aun así, Rusia no sólo conserva un 20% del territorio ucraniano y mantiene bombardeos constantes sobre la infraestructura civil y militar ucraniana, sino que, sobre todo, parece determinada a seguir adelante con su estrategia mayor: asfixiar, fragmentar y desgastar a Kiev (y a sus aliados) y resistir durante mucho tiempo más. En ese sentido, Rusia sigue probando las líneas de la OTAN mediante tácticas de guerra híbrida, evaluando la unidad y la capacidad de respuesta coordinada de sus miembros, aprendiendo de cada evento y recordando que sus metas mayores incluyen, pero no se limitan, a Ucrania.

2. Todo lo anterior es bien conocido por Putin, y por ello ese presidente estima que lo que no consiga hoy por la vía de las negociaciones, lo logrará mañana, con mayores avances militares hasta alcanzar sus metas: (a) asegurar que Ucrania sea un estado militarmente débil, sin acceso a la OTAN y sin presencia de la alianza en su territorio, con un gobierno más afín a Moscú; (b) obtener compromisos de la OTAN para frenar su expansión en la esfera de seguridad rusa y efectuar repliegues militares que permitan construir una zona de amortiguamiento y seguridad para Rusia.

3. Bajo esas condiciones, para Trump resulta muy complicado negociar con Putin. Usando sus tácticas no convencionales y con el impulso de sus éxitos en Gaza, el presidente estadounidense ha buscado lograr que todas las partes digan “sí” a un cese al fuego, para luego revisar detalles y temas mayores, y así generar una inercia positiva que permita abordar lo más sensible.

4. Sin embargo, Putin busca un acuerdo definitivo que resuelva esas “causas raíz” antes de detener las hostilidades. Por su parte, con una opinión pública opuesta a efectuar concesiones territoriales y necesidades cruciales de garantías de seguridad, Zelensky tiene líneas rojas que le son imposibles de cruzar.

5. La respuesta de Trump ante estas posiciones irreconciliables ha sido marcada por vaivenes en su postura: primero, presionando a Zelensky, luego dándole la razón y presionando a Putin con amenazas y ultimátums para luego conceder demandas centrales a Moscú. Pero a falta de avances, Trump reanudó la presión contra Putin, llegando incluso a ofrecer a Ucrania misiles Tomahawk, de largo alcance y alta precisión. Luego tras una llamada con Putin, Trump volvió a girar, explotó ante Zelensky, retiró su oferta de Tomahawks y ahora impone nuevas sanciones a Rusia.

6. Sintetizando: a pesar de varios éxitos en sus esfuerzos de negociación, Trump se ha topado con una situación muy compleja que parece resistirse a sus tácticas no convencionales y a su impulso por convertirse, según su discurso, en el presidente que no solo ha negociado ya ocho acuerdos “de paz”, sino que iba en camino del noveno.

7. Esto nos devuelve al terreno de la guerra. Por ahora, y aunque la iniciativa favorece a Rusia, no se estima que ninguna de las partes logre pronto un progreso significativo. Lo que sí sabemos es que Putin está dispuesto a asumir los costos necesarios para sostener su apuesta, y que Ucrania no está por ahora dispuesta a negociar los términos que exige Moscú, lo que implica que seguirá resistiendo la embestida.

