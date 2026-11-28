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Qué descanso debe dar recibir un premio ambiental de una federación de partidos verdes. Uno llega con sus boletines, posa con su diploma y se ahorra la incomodidad de escuchar a quienes han tenido que acudir a los tribunales para defender los árboles de sus obras. Si además gobierna bajo esas siglas, la ceremonia tiene la entrañable calidez de una felicitación entre parientes.

Ricardo Gallardo recibió un desconocido Premio al Mérito Ambiental 2026. El gobierno lo presenta como referente ecológico. Busqué en su comunicado los criterios de evaluación, el dictamen y los resultados comparables. Encontré elogios. Al parecer, las pruebas estorbaban en la fotografía.

No conozco el expediente del premio. Sí conozco los de Cambio de Ruta. Y tienen una desagradable costumbre: arruinar los discursos bonitos.

En el río Santiago se autorizó derribar 201 árboles con «apariencia de estar sanos», según el propio oficio. La dependencia estatal alegó después en el juicio que el acto estaba consumado. Admirable contribución a la ecología: primero desaparece el árbol; después se intenta que desaparezca la discusión. El gobierno anunció una compensación. Bien. Pero reparar una afectación no convierte la motosierra en instrumento de conservación.

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En Himno Nacional promovimos un amparo para proteger unos 867 árboles ante el proyecto de intervención. Frente al micrófono se hablaba de retirarlos y trasplantarlos; ante el juzgado, las autoridades negaban la afectación. La botánica oficial cambia mucho según quién haga la pregunta. Sería interesante saber si el jurado distinguió entre los árboles conservados por iniciativa del gobierno y aquellos por los que los ciudadanos tuvimos que litigar.

En Morales hizo falta una sentencia federal para que los vecinos pudieran conocer y discutir el proyecto de su parque. En Tangamanga, una inspección judicial relacionada con Dinoasis se aplazó tras recursos de las autoridades estatales. Curioso anfitrión de la transparencia: recibe encantado a quienes vienen a premiarlo y combate procesalmente la visita de quienes van a inspeccionar.

Joya Honda también merece un lugar en la vitrina. El gobierno anunció un Cristo de cuarenta metros mientras reclamábamos mediante amparo la falta del programa de manejo del área protegida. Para levantar el monumento sobraba entusiasmo; para explicar cómo conservar el cráter hubo que abrir expediente. Hasta Cristo necesitaba que alguien le pusiera orden al proyecto.

El impuesto verde tuvo su propia excursión burocrática. Pregunté cuánto se recaudaba y en qué se gastaba. Ecología me remitió a Finanzas; Finanzas, a una liga; la liga respondió «Access Denied». Terminamos en otro amparo. El dinero era ambiental. Seguirle la pista resultó deporte extremo.

Ahora el boletín presume cinco nuevas áreas naturales protegidas. Otra comunicación oficial de esos mismos días habla de evaluar sitios y de consultas para establecerlas; SEGAM publica un estudio de factibilidad para Matlapa. Que exhiban las cinco declaratorias, sus fechas y superficies. Un estudio puede ser un avance; para colgarse la medalla por la creación hace falta acreditar ese paso. Ojalá los decretos viajen tan rápido como las felicitaciones.

También se enumeran viajes en transporte público y luminarias. Bienvenidos los autobuses y el ahorro eléctrico. Ahora expliquen cuánto se redujeron las emisiones, respecto de qué año y con qué medición. Contar pasajeros sirve para evaluar el servicio; convertirlos en toneladas de contaminación evitada requiere algo más que entusiasmo del redactor. Afirmar eso sin medir correctamente la calidad del aire es una tontería.

Y mientras se preparaba el aplauso, el 23 de noviembre presentamos un amparo para proteger las 22 magnolias de Plaza de Armas: acompañamos fotografías de abrazaderas y clavos en la corteza por los adornos navideños. El 24 llegó el premio. Un día pedimos protección para los árboles; al siguiente, felicitaban al gobernador por proteger el ambiente. La ironía ya la redacta su administración. Nosotros apenas ponemos las comas.

La justicia ambiental se reconoce en la vida de la gente: poder saber qué aire respiran sus hijos, conservar la sombra de su calle, conocer un proyecto antes de que llegue la maquinaria. Cada derecho que obliga al ciudadano a peregrinar por oficinas y juzgados merece figurar en la evaluación. También los costos de defenderlo.

Al albacea de la «herencia maldita ecológica 2.0» le vendría bien explicar por qué su transformación verde necesita tantos ciudadanos promoviendo amparos. Si van a premiar los resultados, revisen quién tuvo que exigirlos. No vaya a ser que hayan grabado el nombre equivocado en la placa.

Gobernador: el premio ya lo vimos. Ahora muestre el expediente.

Delírium trémens.— Hoy celebro 350 entregas de Quintaesencia: 350 oportunidades de opinar, cuestionar al poder y aportar a una comunidad más justa, habitable y consciente. Gracias a Pulso y a sus directivos por abrirme este espacio; particularmente, a Pablo Valladares por su confianza. A quienes me leen, coincidan conmigo o no, gracias por darle sentido a estas líneas. Seguiremos escribiendo: por cariño a esta tierra y porque el silencio rara vez mejora las cosas.

@luisglozano