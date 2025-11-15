Grupo Los Toneles: 20 años fortaleciendo a la industria potosina con soluciones integrales de alimentación y eventos

Con más de dos décadas impulsando a empresas y equipos de trabajo, Grupo Los Toneles se ha consolidado como uno de los aliados estratégicos más importantes en San Luis Potosí gracias a su oferta integral de servicios que incluyen comedores industriales, catering, banquetes, coffee break, eventos corporativos y uno de los restaurantes más reconocidos del estado.

La empresa, orgullosamente potosina, se distingue por su compromiso con la calidad, seguridad e higiene, ofreciendo soluciones que permiten a sus clientes concentrarse plenamente en su crecimiento. Su propuesta abarca desde la atención diaria en comedores industriales hasta la organización completa de congresos y eventos empresariales, brindando un servicio personalizado que se adapta a cada necesidad.

Alimentación empresarial con altos estándares

Grupo Los Toneles opera restaurantes industriales que proporcionan menús equilibrados, barra de ensaladas, box lunch, opciones tradicionales, gourmet y servicio tipo restaurante. Su enfoque combina nutrición, sabor y atención profesional, mejorando la experiencia laboral de los colaboradores de distintas compañías.

Los Toneles: experiencia gastronómica de alto nivel

El restaurante insignia de la marca continúa siendo referencia en San Luis Potosí por su propuesta de cortes premium, cocina de autor y una cava seleccionada. Es un espacio ideal para comidas de negocio, cierres comerciales, reuniones corporativas o celebraciones especiales. También organiza con mucho éxito el Festival Internacional del Vino , magno evento que promueve además el turismo en nuestro Estado,

que en 2026 tendrá lugar la edición XIV del mismo, próximamente se anunciará la fecha de su realización.

Catering y banquetes que convierten eventos en experiencias memorables

Con más de 18 años de trayectoria en la organización de eventos, la empresa ofrece servicios que van desde desayunos y cenas maridaje, hasta barras de vino, coctelería, catas, asados, graduaciones, congresos y eventos empresariales.

Su equipo especializado acompaña a cada cliente desde la planificación hasta la ejecución, garantizando montajes impecables y menús de 3 o 4 tiempos cuidadosamente diseñados.

Un aliado que crece con tu empresa

Ya sea para cubrir las necesidades alimentarias de una planta industrial, un evento corporativo o una comida de negocios, Grupo Los Toneles se encarga de todo para que sus clientes solo se enfoquen en crecer.

Contacto:

444 817 9230 ext. 112

444 169 6649

eventos@lostoneles.mx

alejandro.espinosa@lostoneles.mx

Oficinas: Estatuto Jurídico 1235, Col. Burócrata, San Luis Potosí