Socios de AMPI contarán con financiamiento para proyectos inmobiliarios

En importante sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en SLP, celebrada este inicio de mes; La Caja Popular Real de Potosí, presentó ante socios del sector inmobiliario, los múltiples portafolios crediticios, de inversión y ahorro, que tiene esta sociedad, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico e inmobiliario de la zona metropolitana, área geográfica, la cual ha tenido un crecimiento industrial importante, y por naturaleza una demanda de servicios habitacionales, residenciales, comerciales y económicos sin precedentes, acciones que AMPI SLP, asume con responsabilidad en apoyar el desarrollo de la entidad en compañía de las autoridades estatales y municipales.

Fue José Antonio Cisneros, quien encabezó el grupo de alianzas comerciales de dicha sociedad de ahorro y préstamo como es Caja Popular Real de Potosí, quienes asistieron a la octava sesión ordinaria, exponiendo las fortalezas y bondades de sus créditos que demanda la sociedad y el ecosistema inmobiliario, esto para agilizar y poner dinamismo a este sector económico, como es la construcción, edificación, remodelación y más aún, todo el sector que gira alrededor de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios de la ciudad de San Luis Potosí, como son notarias, arquitectos, ingenieros, edificadores, electricistas, prestadores de servicios, diseñadores, urbanistas, por mencionar algunos.

Por parte de la presidencia de AMPI encabezada por Neil Castro Ortega, respaldó estas atractivas propuestas económicas por parte de la firma facilitadora de recursos económicos y agradeció la disposición por aceptar la invitación que hizo la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios a Caja Real del Potosí, de igual forma participaron integrantes de GSI Gestoría y Servicios Inmobiliarios para presentar el fraccionamiento Valle del Olmo en Villa de Reyes, por otra parte, las vocalías de Capacitación, Integración Social y Tesorería dieron reporte de las actividades realizadas.

Así mismo Neil Castro, presidente de AMPI, respaldo la intervención de la vicepresidenta Dolores Mejía Ruiz, quien en estos momentos, también funge como coordinadora general del Foro Inmobiliario AMPI SLP 2026, quien reportó avances en cuanto a preparativos de este magno evento, que se llevará a cabo el día 30 de octubre 2026, en el centro de negocios potosí.

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