El chile en nogada resiste al alza de precios y la comida rápida

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- La complejidad de su preparación y el precio de sus ingredientes no han desplazado al chile en nogada de las mesas mexicanas durante agosto y septiembre, temporada en la que aumenta su consumo por las celebraciones de la Independencia.

Preparar diez piezas en casa puede costar entre mil 100 y mil 300 pesos, dependiendo del establecimiento y de la calidad de productos como la carne, la granada y la nuez de Castilla, uno de los ingredientes más caros de la receta.

En mercados y establecimientos populares de la Ciudad de México, cada chile puede encontrarse desde aproximadamente 150 pesos. En restaurantes, particularmente aquellos especializados en alta cocina, el precio puede superar los 500 pesos por pieza.

La chef y docente Carolina Medina explicó que el platillo mantiene un valor cultural porque refleja distintos momentos de la historia de México y el intercambio gastronómico con España y otras regiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una preparación limitada por la temporada

La disponibilidad de sus ingredientes también restringe su elaboración a un periodo del año. La nuez de Castilla, la granada, el durazno y los chiles alcanzan durante estos meses las condiciones necesarias para preparar la receta tradicional.

Medina señaló que sustituir la nuez u otros productos para reducir el costo modifica el sabor y las características del platillo.

La preparación tradicional requiere asar el chile a fuego directo para retirarle la piel, elaborar la salsa con nuez de Castilla y completar el montaje con granada y perejil. Estos ingredientes reproducen los colores verde, blanco y rojo asociados con la bandera mexicana.

El consumo estacional también sostiene una cadena de producción integrada por agricultores, comerciantes y proveedores, cuya actividad depende de la demanda anual de los ingredientes.

Pese al crecimiento de la comida rápida, el chile en nogada continúa preparándose en hogares, mercados y restaurantes durante las fiestas patrias.

Un origen todavía debatido

La versión más difundida atribuye la creación del chile en nogada a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla.

De acuerdo con ese relato, las religiosas prepararon el platillo en 1821 para recibir a Agustín de Iturbide después de la consumación de la Independencia de México.

Sin embargo, historiadores de la gastronomía han cuestionado esa narración debido a la existencia de referencias sobre preparaciones similares anteriores a ese episodio. Por ello, el origen exacto del platillo continúa en discusión.