Día del Cacao y el Chocolate en México: 5 beneficios

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Este miércoles 2 de septiembre se celebra en México el Día del Cacao y el Chocolate, una fecha dedicada a reconocer el valor de este delicioso tesoro en la gastronomía mexicana y apoyar a los productores locales, principalmente en Tabasco y Chiapas.

Esta iniciativa fue promovida por la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates y fue proclamada en 2019 por el Senado de la República para celebrarse cada 2 de septiembre, buscando difundir sus beneficios y promover su consumo.

El cacao solo se cosecha dos veces al año. La primera etapa de recolección se realiza el 2 de septiembre, periodo aproximado en el que los cacaoteros recogían sus frutos. Esta cosecha refleja la relación del cacao con las tradiciones mexicanas.

El cacao es uno de los legados gastronómicos de México, su historia estuvo estrechamente ligada a las civilizaciones mesoamericanas, como la olmeca, maya y mexica, quienes lo consideraban un alimento sagrado, utilizándolo en rituales, como moneda de cambio y aprovechando sus beneficios.

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¿Cuáles son los beneficios de consumir chocolate?

Entre sus principales beneficios, el cacao ayuda a regular las funciones cardiovasculares y cerebrales, además de disminuir los niveles de azúcar en la sangre y favorecer la presión arterial y el flujo sanguíneo, debido a la presencia de óxido nítrico y flavonoides.

Los componentes del cacao liberan neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y brindan energía. El chocolate también estimula la circulación de la sangre en el área del cerebro que promueve la memoria y previene el envejecimiento celular y los procesos degenerativos.

De acuerdo con María del Carmen Iñárritu, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, los chocolates amargos y semiamargos ofrecen mayores beneficios para la salud, tanto física como anímica, estimulando la producción de serotonina y endorfinas.

Además, algunos productores de chocolate indican que el cacao contiene fibra y sustancias que reducen los niveles de colesterol. También es bueno para la salud digestiva e ideal para la piel, ya que contiene antioxidantes que ayudan a reducir los procesos de envejecimiento prematuro.

¿Cómo consumir el chocolate?

Actualmente, el cacao se consume no solo a través de las barras de chocolate o dulces, sino también mediante platillos y bebidas tradicionales, como el mole, el pozol o el champurrado. Al consumirlo, es mejor elegir chocolates que tengan un buen porcentaje de cacao, del 70% a 85%.

Diversos expertos sugieren limitar el consumo diario entre 10 y 20 gramos de cacao puro, lo que equivale a una o dos onzas de chocolate, dentro de una dieta equilibrada y variada.