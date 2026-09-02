logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Sabor

Expo Café 2026 regresa al WTC en la Ciudad de México

Ofrecerá talleres prácticos, conferencias y un certamen de cafés destacados

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 11:55 a.m.
A
Expo Café 2026 regresa al WTC en la Ciudad de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los aromas, la maquinaria y las mejores cosechas de nuestro país se preparan para tomar nuevamente la capital.

      La Expo Café 2026 celebra su edición número 29 en la Ciudad de México, consolidándose como el encuentro más relevante para promover el consumo de café de calidad, conectar con la industria e impulsar nuevos negocios.

      Tras reunir a más de 25 mil visitantes y 300 expositores el año pasado, el World Trade Center (WTC) vuelve a abrir sus puertas a amantes del buen café, baristas, tostadores, restauranteros y emprendedores.

      Te compartimos la guía completa con fechas, precios, oferta educativa y las reglas de acceso que debes conocer si planeas asistir a esta gran fiesta cafetalera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El encuentro se llevará a cabo durante tres días consecutivos, con una oferta que abarca desde insumos, mobiliario y máquinas vending, hasta franquicias, repostería y accesorios:

      Fechas: Del jueves 3 al sábado 5 de septiembre de 2026.

      Horario: De 11:00 a 20:00 hrs.

      Sede: World Trade Center (WTC) Salones Maya 1, 2 y 3 y Pepsi Center.

      Dirección: Filadelfia 40, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX.

      Por políticas del evento, la Expo Café es un evento exclusivo para mayores de 18 años, por lo que no permitirán el ingreso de menores de edad, niños y el uso de carriolas.

      El boleto de entrada a la exposición te permite acceder a la zona de stands, pabellones de productores, lanzamientos y áreas de degustación. Los costos de los accesos se dividen de la siguiente manera:

      Pre-registro en línea: $230 MXN por persona (por día).

      Venta en taquilla: $270 MXN por persona (por día).

      Para asegurar tu lugar aprovechando el precio preferencial, debes ingresar al sitio oficial del evento (expocafe.mx), llenar el formulario con tus datos de contacto y seleccionar el día de tu visita. El pago puedes hacerlo mediante tarjeta de crédito o débito y recibirás tu gafete digital directamente en tu email.

      Expo Café no sólo es un espacio de exhibición comercial, sino también una plataforma de capacitación y tendencias a través de distintas actividades:

      Talleres prácticos: enfocados en técnicas de extracción, arte latte, barismo, mundo del matcha, bebidas en tendencia y claves para iniciar tu propia cafetería.

      Programa de conferencias: sobre cómo evitar mermas, selección de equipos, costeo de menús, incorporación legal de bebidas alcohólicas, rentabilidad y desarrollo de marca.

      The Illusion Room: un foro interactivo de demostraciones, catas e innovaciones donde las marcas presentan sus lanzamientos del año.

      Premio Sabor Expo Café 2026: el certamen que reconoce y otorga un espacio estelar a los mejores cafés en grano (mezclas y de origen) presentes en el mercado mexicano.

      Ubicado en una de las zonas con mayor conectividad de la ciudad, el World Trade Center cuenta con diversas opciones de transporte público y estacionamiento:

      En Metrobús (Línea 1): es la vía más rápida. La estación más cercana es Polyforum, ubicada a unos pasos del acceso principal sobre Avenida Insurgentes Sur.

      En Metro: las estaciones más próximas son Chilpancingo (Línea 9) o Etiopía/Plaza de la Transparencia (Línea 3); desde cualquiera de ellas puedes tomar un taxi, camión o transbordar al Metrobús.

      En vehículo particular: el complejo WTC cuenta con estacionamiento subterráneo pagado por hora con acceso por la calle de Filadelfia o Montecito.

      Ya sea que busques el grano perfecto para tu hogar, capacitación para perfeccionar tus técnicas o los insumos para llevar tu negocio al siguiente nivel, la Expo Café 2026 promete ser una experiencia inolvidable. ¡Prepara tus sentidos!

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Expo Café 2026 regresa al WTC en la Ciudad de México
      Expo Café 2026 regresa al WTC en la Ciudad de México

      Expo Café 2026 regresa al WTC en la Ciudad de México

      SLP

      El Universal

      Ofrecerá talleres prácticos, conferencias y un certamen de cafés destacados

      Día del Cacao y el Chocolate en México: 5 beneficios
      Día del Cacao y el Chocolate en México: 5 beneficios

      Día del Cacao y el Chocolate en México: 5 beneficios

      SLP

      El Universal

      Productores locales de Tabasco y Chiapas son el foco principal de esta celebración anual

      ¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?
      ¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?

      ¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Cultura y la Cámara Nacional respaldan el reconocimiento como patrimonio

      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026
      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

      SLP

      El Universal

      Previo al evento, se realizarán 50 Best Talks y Signature Sessions abiertas al público.