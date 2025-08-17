logo pulso
Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Abandonan auto hurtado, en la Col. San Francisco

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, localizaron un vehículo con reporte de robo vigente, hecho que ocurrió en la colonia San Francisco en donde realizaban trabajos de prevención del delito.

   Los agentes municipales transitaban sobre la calle República de Brasil, en la colonia mencionada, donde detectaron un automóvil en aparente estado de abandono, mismo que se acercaron a inspeccionar.

   Después de revisar el coche, servidores públicos consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el carro marca Mini Cooper, modelo 2013 de color beige, contaba con reporte de robo del día 14 de agosto de 2025. 

   Enseguida solicitaron el servicio de una grúa para asegurar el objeto constitutivo de delito, mismo que se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.

