Seguridad

Lluvia causa carambola entre cinco vehículos

Impactaron por alcance en la carretera a Rioverde, hubo dos heridos

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvia causa carambola entre cinco vehículos

A causa de la fugaz pero intensa lluvia que se dejó sentir en la ciudad este sábado, se registró una carambola entre cinco vehículos en la carretera a Rioverde en donde hubo dos personas lesionadas y daños materiales de consideración.

Fue alrededor de las dos y media de la tarde, cuando los vehículos participantes se desplazaban por los carriles centrales de la carretera a Rioverde con dirección al distribuidor Juárez.

Las unidades fueron una camioneta Volkswagen Robust, un Jetta, un Toyota, un taxi Vento y otra camoneta Ford Eco Sport que circulaban por los carriles referidos, estando el piso mojado por la lluvia que minutos antes había caído en la zona y otros puntos de la ciudad.

Fue en la parte descendente de la Avenida de los Pinos, en donde los conductores no guardaron su distancia de seguridad correspondiente y chocaron por alcance entre sí, suscitándose la aparatosa carambola.

Al momento del hecho, el conductor que circulaba delante de los demás había disminuido su velocidad debido a la afluencia vehicular y así se suscitó el choque múltiple.

Paramédicos llegaron a prestar ayuda los ocupantes y dos de ellos presentaban lesiones de consideración, siendo trasladados a un hospital a recibir atención médica.

Asimismo, los daños materiales entre los cinco vehículos fueron cuantiosos, en especial el taxi, y al sitio arribaron peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad para tomar conocimiento y las unidades serían trasladadas a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales.

