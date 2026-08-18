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Abandonan bolsa con droga al huir de la policía

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Abandonan bolsa con droga al huir de la policía
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      Desarrollado por SACS IA

      Un total de 390 dosis de droga fueron decomisadas durante recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la colonia Infonavit Morales.

      Fueron oficiales de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los que realizaron el decomiso de cientos de envoltorios con metanfetaminas. Esto, derivado de operativos preventivos enfocados al combate del narcomenudeo.

      En estas acciones, los agentes detectaron a un grupo de personas que presuntamente ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, mismos que huyeron al notar la presencia policial, dejando abandonada una bolsa de plástico. Al inspeccionarla, los agentes localizaron 390 bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 177 gramos.

      Ante el hallazgo, los agentes municipales procedieron con el aseguramiento de la sustancia y fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR), para que esta autoridad realice las investigaciones y trámites correspondientes.

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