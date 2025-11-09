Abandonan carro con bolsas de marihuana

VILLA DE REYES.- Con casi dos kilos de marihuana, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron un automóvil abandonado en la carretera a San Felipe, Guanajuato, esto dentro de los operativos de seguridad que se llevan a cabo en todas las zonas de la entidad.

Según los hechos, los policías efectuaban tareas de vigilancia en la carretera federal 37, en el tramo Villa de Reyes-San Felipe.

Fue en las inmediaciones de la colonia San Cristóbal, del municipio de Villa de Reyes, en donde ubicaron un automóvil con indicios de abandono, se trataba de un Chevrolet Cavalier de color rojo.

Ante esto los elementos policiales procedieron a realizar una inspección en el interior, en donde encontraron varias bolsas de plástico en la parte posterior, las cuales eran 120, la cuales contenían marihuana con un peso total de 1.8 kilógramos.

Los agentes procedieron a asegurar el carro, el cual fue enviado a una pensión y el enervante se remitió ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.