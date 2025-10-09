logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

Derivado de la presencia desplegada en distintas zonas del municipio, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Quintas de la Hacienda Segunda Sección.

Cuando policías soledenses transitaban sobre avenida Cactus, a la altura de la colonia mencionada, notaron la presencia de un individuo que comenzó a correr cuando notó su presencia, mismo que guardó un objeto metálico.

Servidores públicos lograron darle alcance al sujeto y dialogaron con él para saber el motivo de su actitud. Después de varios minutos se identificó como Eros „N“ de 27 años, a quien le realizaron una inspección a su persona, descubriéndole un utensilio punzocortante similar a una navaja.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida; además le informaron los derechos que la ley le concede. El infractor fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caja de un camión se desprende en la Carr. 57
Caja de un camión se desprende en la Carr. 57

Caja de un camión se desprende en la Carr. 57

SLP

Redacción

Por presunta tentativa de homicidio, detenido
Por presunta tentativa de homicidio, detenido

Por presunta tentativa de homicidio, detenido

SLP

Redacción

Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago
Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago

Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago

SLP

Redacción

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja
Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

SLP

Redacción