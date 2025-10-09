Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

Derivado de la presencia desplegada en distintas zonas del municipio, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Quintas de la Hacienda Segunda Sección.

Cuando policías soledenses transitaban sobre avenida Cactus, a la altura de la colonia mencionada, notaron la presencia de un individuo que comenzó a correr cuando notó su presencia, mismo que guardó un objeto metálico.

Servidores públicos lograron darle alcance al sujeto y dialogaron con él para saber el motivo de su actitud. Después de varios minutos se identificó como Eros „N“ de 27 años, a quien le realizaron una inspección a su persona, descubriéndole un utensilio punzocortante similar a una navaja.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida; además le informaron los derechos que la ley le concede. El infractor fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

