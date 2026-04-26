Abaten a delincuente tras agresión a GCE en Charcas

Un presunto delincuente murió luego de un enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Charcas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia, cuando civiles armados que se desplazaban en dos camionetas habrían agredido a los agentes estatales, quienes repelieron el ataque conforme a protocolo.

Tras el intercambio, uno de los presuntos agresores murió en el lugar, mientras que el resto logró huir. En la zona fueron asegurados dos vehículos y un arma de fuego, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La SSPC estatal señaló que el fallecido fue identificado como Luis Rolando "N", alias "Robotín", quien presuntamente estaría vinculado a un grupo delictivo.

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La corporación indicó que mantiene un operativo en la región para ubicar a los demás involucrados y reforzar la vigilancia en los límites con estados vecinos.