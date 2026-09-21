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Cae presunto violador de menores en Axtla

Las víctimas son hijas de la pareja sentimental del detenido y fueron amenazadas para no denunciar

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 09:50 a.m.
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Foto: FGE

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      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Saturnino "N", por su probable intervención en el delito de violación específica doblemente agravada, en hechos ocurridos en el municipio de Axtla de Terrazas.

      Acciones de la autoridad

      Las investigaciones fueron desarrolladas por agentes fiscales de la Delegación Sexta, quienes integraron las carpetas respectivas derivadas de denuncias presentadas por delitos presuntamente cometidos en agravio de dos víctimas menores de edad, de identidad reservada.

      De acuerdo con las indagatorias, el ahora aprehendido es señalado por hechos que probablemente constituyen el delito referido, cometidos en agravio de una persona en adolescencia y la otra en etapa de niñez, ambas descendientes de su pareja sentimental.

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      ¿Cómo ocurrió la detención de Saturnino "N"?

      Los sucesos habrían ocurrido en distintas fechas de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en el barrio La Libertad, donde presuntamente las agredió sexualmente y las amenazó con causarles daño a ellas o a su madre si revelaban lo sucedido.

      Como resultado de las investigaciones, la FGESLP reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del señalado, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión dentro de las causas penales correspondientes.

      Con dichos mandamientos judiciales, elementos de la PDI implementaron acciones operativas que permitieron localizar y detener al imputado en la zona centro del mismo municipio. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería e ingresado al centro penitenciario estatal de Tamazunchale.

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