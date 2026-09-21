logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detiene la GCE a cuatro con drogas

Durante el operativo Huasteca Segura y otras acciones, se aseguraron dosis de "cristal" y marihuana

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 11:33 a.m.
A
Detiene la GCE a cuatro con drogas

Como resultado de los operativos permanentes de prevención, vigilancia e inteligencia que se desarrollan en las cuatro regiones del Estado, durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas por su probable participación en delitos contra la salud y aseguró diversas dosis de posibles narcóticos.

En el marco del operativo “Huasteca Segura”, la GCE detuvo a Isaac “N”, de 24 años de edad, tras localizarle dosis de “cristal” y de marihuana, mientras que, en otra acción diferente, en el municipio de Villa Juárez de la zona Media, fueron detenidas Lizeth “N” y Rubí “N”, de 29 y 20 años respectivamente, ambas originarias de Michoacán, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal” y de marihuana.

Finalmente, en la delegación de Bocas, agentes estatales aseguraron a un adolescente a quien le fueron localizadas dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como “cristal”.

La Estrategia Integral de Seguridad del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene acciones permanentes de inteligencia, prevención y vigilancia para fortalecer las condiciones de tranquilidad y seguridad de las familias potosinas, con presencia en los 59 municipios y coordinación entre las instituciones responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Atrapan a pareja de “narcos” en la Progreso

Los detenidos presuntamente portaban 16.7 gramos de cristal y 11.9 gramos de marihuana

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detiene la GCE a cuatro con drogas
Detiene la GCE a cuatro con drogas

Detiene la GCE a cuatro con drogas

SLP

Redacción

Durante el operativo Huasteca Segura y otras acciones, se aseguraron dosis de "cristal" y marihuana

Cae presunto violador de menores en Axtla
Cae presunto violador de menores en Axtla

Cae presunto violador de menores en Axtla

SLP

Redacción

Las víctimas son hijas de la pareja sentimental del detenido y fueron amenazadas para no denunciar

Choque en Distribuidor Juárez deja un muerto y cuatro heridos
Choque en Distribuidor Juárez deja un muerto y cuatro heridos

Choque en Distribuidor Juárez deja un muerto y cuatro heridos

SLP

Pulso Online

El conductor de una camioneta se impactó contra el muro divisorio, cuando circulaba por carriles centrales de la 57

Incautan 400 litros de hidrocarburo en la Huasteca
Incautan 400 litros de hidrocarburo en la Huasteca

Incautan 400 litros de hidrocarburo en la Huasteca

SLP

Redacción