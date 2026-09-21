Detiene la GCE a cuatro con drogas

Como resultado de los operativos permanentes de prevención, vigilancia e inteligencia que se desarrollan en las cuatro regiones del Estado, durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas por su probable participación en delitos contra la salud y aseguró diversas dosis de posibles narcóticos.

En el marco del operativo “Huasteca Segura”, la GCE detuvo a Isaac “N”, de 24 años de edad, tras localizarle dosis de “cristal” y de marihuana, mientras que, en otra acción diferente, en el municipio de Villa Juárez de la zona Media, fueron detenidas Lizeth “N” y Rubí “N”, de 29 y 20 años respectivamente, ambas originarias de Michoacán, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal” y de marihuana.

Finalmente, en la delegación de Bocas, agentes estatales aseguraron a un adolescente a quien le fueron localizadas dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como “cristal”.

La Estrategia Integral de Seguridad del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene acciones permanentes de inteligencia, prevención y vigilancia para fortalecer las condiciones de tranquilidad y seguridad de las familias potosinas, con presencia en los 59 municipios y coordinación entre las instituciones responsables.

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