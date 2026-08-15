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Seguridad

Incautan 30 kilos de marihuana en cateo

Una vivienda en Valles fue intervenida por presuntamente ser utilizada por un grupo delictivo

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Incautan 30 kilos de marihuana en cateo
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      CIUDAD VALLES.- Una casa que se presume era utilizada por integrantes de un grupo delictivo fue cateada por personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de policías y militares; en el interior encontraron droga y diversos objetos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

      De manera oficial, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Privada Carrillo Puerto y Américas, en el fraccionamiento Morales, cerca de la escuela primaria Constituyentes.

      Durante la diligencia, elementos de la Policía de Investigación (PDI) contaron con el apoyo de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano, cuyos efectivos establecieron un perímetro de seguridad en el exterior del inmueble.

      En el lugar fueron localizados 20 paquetes con aproximadamente un kilogramo cada uno de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un paquete con aproximadamente 10 kilogramos, un cuadro comprimido de dos kilogramos y tres bolsas con aproximadamente un kilogramo 300 gramos de la misma sustancia.

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      También fueron aseguradas cuatro bolsitas con aproximadamente 33 gramos de hierba verde y seca.

      Entre los demás indicios se localizaron cinco básculas grameras, siete selladoras de calor, cuatro cajas con papel arroz para elaborar cigarros y siete artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

      Asimismo, fueron asegurados dos paquetes con aproximadamente 500 gramos cada uno de un polvo blanco que, a simple vista, presentaba características similares a las de una sustancia utilizada para el corte de cocaína.

      Los indicios quedaron a disposición de la autoridad para continuar con las investigaciones y realizar los dictámenes periciales correspondientes, a fin de determinar las acciones penales en contra de quien o quienes resulten responsables.

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