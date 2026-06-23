Detienen a hombre por presunto allanamiento en empresa de San Leonel
El señalado fue localizado dentro de un inmueble de la calle República de Tobago
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Oficiales de la Guardia Municipal detuvieron a un hombre de 32 años señalado por presunto allanamiento en una empresa ubicada en la colonia San Leonel.
De acuerdo con la corporación, los agentes acudieron a una empresa con razón social "AutoSag", ubicada en la calle República de Tobago, donde se reportó el ingreso de una persona desconocida, ante el temor de que pudiera cometer algún ilícito.
Con la autorización correspondiente, los oficiales realizaron una revisión en el inmueble y localizaron al señalado dentro del lugar.
El hombre fue asegurado en el sitio e informado del motivo de su detención, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
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