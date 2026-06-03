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Seguridad

Enésimo decomiso de "cristal" en Centro de Abastos

El presunto distribuidor huyó dejando 72 dosis de la droga en la calle Legumbres y José de Gálvez

Por Redacción

Junio 03, 2026 11:10 a.m.
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Foto: SSPC

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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que oficiales de Guardia Municipal realizaron un nuevo decomiso de 72 dosis de droga en la Central de Abastos.

      Lo anterior, derivado de los operativos preventivos permanentes en este sector.

      El hecho se registró en la calle Legumbres y avenida José de Gálvez, donde los oficiales detectaron a un hombre que al notar la presencia policial huyó del lugar, dejando una bolsa en color negro, en cuyo interior se localizaron las dosis de la droga conocida como "cristal".

      Ante el hallazgo, la droga fue embalada como indicio y se presentó el informe correspondiente a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

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