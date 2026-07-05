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Vuelca tráiler con chatarra y el chofer resulta herido

Circulaba por la carretera a Guadalajara e iba a tomar hacia el bulevar Rocha Cordero

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca tráiler con chatarra y el chofer resulta herido
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      Un tráiler cargado con chatarra sufrió aparatosa volcadura al circular por la carretera a Guadalajara próximo a la Glorieta Inn, el conductor resultó lesionado y tuvo que ser llevado a un hospital a recibir atención médica.

      El percance tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este sábado, en el que tráiler con tractocamión color verde y remolque tipo tolva, se desplazaba inicialmente por la carretera a Guadalajara.

      Fue poco antes de la glorieta referida, al tratar de incorporarse hacia el bulevar Rocha Cordero, el chofer perdió el control del volante y de esta forma la unidad terminó volcada sobre costado izquierdo, encima de un poste de luz y las barras de concreto, incluso la carga de chatarra quedó esparcida invadiendo los carriles opuestos.

      A causa del hecho el tráfico se vio interrumpido y distintas corporaciones de auxilio se desplazaron al lugar para prestar ayuda.

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      El chofer, de unos 55 años de edad, presentó diversas lesiones y fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo llevaron a la clínica 50 del Seguro Social a recibir atención médica. Elementos de vialidad de la Policía Municipal, aseguraron el área y apoyaron las labores de limpieza echando tierra sobre el asfalto en donde quedó diésel derramado para evitar que se registraron otros percances.

      Peritos de la Policía Vial Municipal toman conocimiento del accidente y se realizaron las maniobras para el retiro del tráiler, que fue enviado a una pensión particular en tanto se llevan a cabo las diligencias legales. La chatarra también fue retirada en otro vehículo enviado por la empresa propietaria.

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