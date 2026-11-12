Tráiler se incendia y paraliza la rúa a Matehuala

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La circulación en la carretera a Matehuala, en dirección de norte a sur, permaneció prácticamente paralizada durante más de seis horas tras un accidente registrado la madrugada del miércoles 11 de noviembre a la altura del kilómetro 69, donde un tráiler se incendió y bloqueó ambos carriles de la vialidad.

El percance ocurrió cerca del entronque de la comunidad de El Peyote, donde durante la mañana continuaron las labores para retirar la unidad siniestrada. En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de abanderamiento para prevenir otros incidentes.

Aunque autoridades de la Guardia Nacional informaron a través de sus canales oficiales sobre el cierre de este tramo carretero debido al accidente, no detallaron cómo ocurrió el percance ni precisaron si hubo personas lesionadas, si el operador de la unidad falleció o si el incidente únicamente dejó daños materiales.

La situación provocó el colapso de la circulación, principalmente de vehículos de carga pesada, cuyos operadores reportaron haber permanecido más de seis horas detenidos sin posibilidad de avanzar. De acuerdo con testimonios de transportistas, la fila de unidades se extendió más allá del kilómetro 84, aunque horas más tarde se reportó que alcanzaba el kilómetro 90.

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Los vehículos permanecieron completamente detenidos, debido a que en ese tramo carretero no existe una ruta alterna que permitiera a los conductores desviarse y continuar su trayecto, lo que prolongó las afectaciones para este sector transportista.

Además de transportistas y automovilistas particulares, las afectaciones alcanzaron a líneas de autobuses que circulan desde el norte del país, así como a las que prestan servicio hacia municipios vecinos como Cerritos y Guadalcázar, ya que el congestionamiento también impactó a usuarios del transporte público que esperaban autobuses con dirección a San Luis Potosí, sin poder abordar las unidades durante este tiempo.

El tráfico se intensificó durante varias horas y las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros, lo que afectó considerablemente la circulación en esta vía federal hasta que concluyeron las labores relacionadas con el retiro de la unidad siniestrada; el avance de los automovilistas y transportistas fue lento, debido a que la vía se abrió de manera paulatina.