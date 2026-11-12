Caen cuatro presuntos criminales del Altiplano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro presunto objetivos prioritarios y aseguraron decenas de dosis de droga, armas de fuego, un vehículo y "ponchallantas".

De acuerdo con la corporación, las intervenciones fueron resultado de labores de inteligencia, prevención y vigilancia que mantienen en las cuatro regiones, en donde se asestaron dos golpes a actividades presuntamente delictivas en el municipio referido.

En la primera intervención fueron detenidos Sarahí "N", de 22 años, y Ricardo "N", de 19 años, procedente de Tamaulipas. Durante esta acción se aseguraron unas 70 bolsas con marihuana, al menos 15 dosis de cristal, así como un vehículo y siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

En una segunda acción, durante patrullajes de seguridad en la comunidad de La Lagunita, elementos estatales detectaron a dos hombres que presuntamente realizaron disparos de arma de fuego y posteriormente intentaron escapar a pie, por lo que, tras darles alcance, fueron detenidos Miguel "N", de 29 años, originario de Tamaulipas, y Óscar "N", de 21 años a quienes se les aseguraron dos armas de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cuatro personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y determinar su siutuación jurídica.