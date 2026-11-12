logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen cuatro presuntos criminales del Altiplano

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Caen cuatro presuntos criminales del Altiplano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro presunto objetivos prioritarios y aseguraron decenas de dosis de droga, armas de fuego, un vehículo y "ponchallantas".

      De acuerdo con la corporación, las intervenciones fueron resultado de labores de inteligencia, prevención y vigilancia que mantienen en las cuatro regiones, en donde se asestaron dos golpes a actividades presuntamente delictivas en el municipio referido.

      En la primera intervención fueron detenidos Sarahí "N", de 22 años, y Ricardo "N", de 19 años, procedente de Tamaulipas. Durante esta acción se aseguraron unas 70 bolsas con marihuana, al menos 15 dosis de cristal, así como un vehículo y siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      En una segunda acción, durante patrullajes de seguridad en la comunidad de La Lagunita, elementos estatales detectaron a dos hombres que presuntamente realizaron disparos de arma de fuego y posteriormente intentaron escapar a pie, por lo que, tras darles alcance, fueron detenidos Miguel "N", de 29 años, originario de Tamaulipas, y Óscar "N", de 21 años a quienes se les aseguraron dos armas de fuego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las cuatro personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y determinar su siutuación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón
      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón

      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Ángel N fue detenido en Ciudad Valles tras disparar contra un funcionario en El Limoncito, Huehuetlán.

      Alarma en cajero genera movilización en Soledad
      Alarma en cajero genera movilización en Soledad

      Alarma en cajero genera movilización en Soledad

      SLP

      Pulso Online

      No se reportan novedades tras la llegada de las corporaciones

      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP
      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP

      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal también aseguró marihuana y 15 ponchallantas

      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere
      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere

      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere

      SLP

      Pulso Online

      El accidente fue en la carretera San Felipe-Villa de Reyes