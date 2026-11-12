Ciclista resulta lesionada al chocar contra camioneta

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En la avenida José de Gálvez, una ciclista resultó lesionada luego de impactarse contra la portezuela de una camioneta que fue abierta sin precaución.

Fue al mediodía de este miércoles, cuando una mujer transitaba sobre la mencionada vialidad, próximo a la calle de Atotonilco, en la colonia Forestal, ocurrió el percance que requirió de las asistencias médicas, así como de las autoridades municipales.

El responsable fue el conductor de una camioneta Chevrolet Ventura de color gris, quien al descender de su vehículo abrió la puerta sin observar que se aproximaba la bicicleta, que ya no alcanzó a frenar para evitar el choque. Tras el impacto, la mujer salió proyectada y cayó en el asfalto, causándose fuertes golpes.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de valorar a la mujer, quien aparentemente no necesitó de su traslado a un hospital para su atención médica. Asimismo, peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguraron la zona y tomaron conocimiento del hecho, a la espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo mediante la aseguradora del automovilista.

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