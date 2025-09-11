Activan Alerta Ámber para localizar a menor

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) activó una ficha de Alerta Amber para la localización de Oziel Loredo Acevedo, quien tuvo contacto con sus familiares por última vez el 4 de septiembre de 2025, en la colonia Unidad Habitacional Rancho Viejo, Villa de Pozos.

Oziel tiene una estatura de 1.68 metros, es de complexión delgada y tez morena; su cabello es corto, lacio y negro; sus cejas son semipobladas; su cara es redonda y tiene boca mediana.

El adolescente tiene como seña particular una cicatriz en una mejilla y viste con playera roja, short azul marino y tenis blancos.

Personal de la FGESLP ya realiza varias labores de campo para la pronta localización del adolescente, por lo cual la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía en la difusión y aportación de información que pueda derivar en su pronta localización, así como se considera que la integridad del adolescente podría estar en riesgo de la comisión de algún delito.

Para cualquier dato sobre su posible ubicación, podrán acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, ubicada en calle Volcán Tacaná #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 44 42 04 04 13.

Asimismo, se cuenta con las redes sociales en Facebook Alerta Ámber SLP, Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos SLP, Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en X como @FiscaliaSLP o @AlertaAmberSLP.