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Agarran a dos jóvenes ladrones en Soledad

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a dos jóvenes ladrones en Soledad
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de dos menores de 17 y 16 años por el delito de robo a comercio.

      Dicha intervención ocurrió en la cabecera municipal, donde los adolescentes fueron señalados de presuntamente estar involucrados en un robo a una tienda de conveniencia.

      Al momento de su detención se les aseguró 75 cajetillas de cigarros de distintas marcas y un teléfono celular. Por estos hechos, conforme a los protocolos para menores, quedaron a disposición por el presunto delito de robo.

      En su informe, la Guardia Civil de Soledad refrendó con estas acciones su compromiso de preservar el orden y la tranquilidad en los espacios comerciales y las calles del municipio.

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