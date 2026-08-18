Agarran a un par de maleantes en el Centro
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En el Centro Histórico, elementos de la policía capitalina realizaron la detención de dos hombres, uno de ellos encontrado en flagrancia intentando abrir un negocio y otro señalado por robo a comercio.
En un primer hecho, oficiales municipales realizaban recorridos preventivos sobre la calle de Mier y Terán cuando una ciudadana les solicitó auxilio, ya que un hombre se encontraba en su centro de trabajo intentado forzar los candados de la cortina de metal.
Inmediatamente, las agentes arribaron al lugar ubicado en la esquina de Ignacio Allende donde visualizan a un hombre en flagrancia forzando los candados de la puerta del negocio con razón social "El Gordo". El implicado fue detenido en el acto, evitando que consumara el ilícito, y en posesión de herramientas para forzar candados, por lo que se procedió a su aseguramiento, identificándose como Juan Carlos "N", de 57 años.
En un segundo hecho, personal de la tienda con razón social "Miniso" solicitó la presencia de las agentes del agrupamiento Centinela que se encontraban en recorridos de seguridad, indicando que momentos ante un hombre había ingresado y tomado diversos productos sin pagarlos.
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Con las características físicas y de vestimenta, las oficiales activaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona, ubicando y dándole alcance al hombre en la calle de Madero. En la revisión preventiva de seguridad, el implicado Cesar Omar "N", de 39 años, fue encontrado en posesión de dos dispositivos de carga para equipos electrónicos, un set de desarmador y un set de destornillador, mercancía con un valor total de 589 pesos.
Finalmente, en ambos casos, los hombres fueron llevados al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
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