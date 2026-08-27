Agarran a vendedor de drogas camelense

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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre que se habría dedicado a la distribución de drogas, en el municipio de Matehuala.

Fueron agentes de la Policía de Investigación quienes aprehendieron al señalado en la colonia Luis N. Morones, en la demarcación referida, por su probable intervención en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de posesión simple.

Miguel "N" fue conducido al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, en la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad competente

De acuerdo con las indagatorias, previamente el señalado había sido detenido por elementos preventivos, en posesión de sustancias aparentemente prohibidas. Sin embargo, durante la audiencia ante la autoridad judicial, obtuvo su libertad bajo medidas cautelares

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Posteriormente, al identificarse que el imputado habría incumplido con las medidas establecidas por el Juez, un agente Fiscal solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, que fue cumplimentada por agentes de la PDI, a fin de que continúe el proceso penal conforme a derecho.