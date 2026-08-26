Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry
Más de dos mil elementos fueron desplegados en el recinto ferial y sus alrededores, según la dependencia estatal
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) reportó saldo blanco durante el concierto gratuito de Katy Perry en la Feria Nacional Potosina 2026.
De acuerdo con el informe de la dependencia, más de dos mil elementos participaron en el dispositivo desplegado antes, durante y después de la presentación.
El operativo estuvo integrado por corporaciones estatales y municipales de seguridad, además de personal de Protección Civil, rescate y atención prehospitalaria.
Los elementos fueron distribuidos en accesos, zonas de concentración, vialidades, estacionamientos y otros puntos del recinto ferial y sus alrededores, informó la SSPCE.
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La dependencia señaló que también se instalaron pantallas para transmitir el concierto y módulos de atención médica. No precisó cuántas personas solicitaron asistencia ni el tipo de servicios proporcionados.
Durante el ingreso y la salida de los asistentes se realizaron recorridos de vigilancia y se reforzó el operativo vial en las inmediaciones de las instalaciones de la Fenapo.
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El comunicado no informó el número de asistentes al espectáculo ni detalló si se registraron incidentes menores, personas extraviadas, detenciones o atenciones prehospitalarias que no ameritaran traslados.
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