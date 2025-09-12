Con “mota”, sorprenden a individuo

Oficiales de la Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de droga, el hecho se registró durante patrullajes preventivos en la colonia División del Norte.

Fue en las calles Francisco Villa y Eulalio Gutiérrez, donde los agentes municipales se percataron de la presencia de un individuo que trató de evadir el contacto con ellos, motivo por el que le dieron alcance para realizar una revisión de seguridad.

En la intervención, los agentes municipales detectaron que el implicado, de nombre Gustavo “N” de 31 años, portaba dentro de una bolsa de plástico una hierba verde seca con características de la marihuana, indicándole el procedimiento y motivos de su detención.

Enseguida, se canalizó al Centro de Internamiento Municipal en el Juzgado Cívico, donde se realizó la certificación médica y el embalaje del indicio, dando un peso de 12.2 gramos de marihuana.

Finalmente, los agentes municipales trasladaron al detenido a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.