Dan sentencia condenatoria a sujetos armados

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Armando “B”, Gerardo “D”, Pedro “M” y Cristián “V”, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravante, posesión de cartuchos y cargadores.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sujetos fueron detenidos en Rioverde por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron sobre el bulevar Carlos Jonguitud Barrios a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

Al realizar una inspección de la unidad, localizaron dos pistolas tipo escuadra con un cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles y dos cargadores más abastecidos con seis cartuchos útiles cada uno; además, localizaron un artefacto explosivo de fabricación artesanal.

Los imputados, armas de fuego, cargadores, cartuchos,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

vehículo y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó al juez de control auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado les impuso a Gerardo “D”, Pedro “M” y Cristian “V”, una sentencia condenatoria de siete años, nueve meses 10 días de prisión y una multa de 118 UMAS equivalente a 12 mil 811 pesos 26 centavos.

Mientras que Armando “B” cumplirá una pena de 13 años ocho meses de prisión y una multa de 269 Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 29 mil 205 pesos 33 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.