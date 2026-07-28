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Amarran a un poste a mataperros

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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      La tarde de este lunes, en el municipio de Soledad, un hombre que habría asesinado a un perro fuedetenido por vecinos de la zona y luego arrestado por oficiales de la Guardia Civil Municipal.

      El día de ayer, la corporación soledense recibió el reporte de un sujeto que fue sometido y amarrado a un poste con un mecate, en la colonia Villa Alborada, luego de haber sido acusado por un grupo de personas de maltrato animal.

      Se presume que el detenido habría sido responsable de atacar y causarle la muerte a un canino que se encontraba en el lugar, lo que fue detectado por los vecinos de la colonia, quienes también golpearon al ahora detenido.

      Está persona, fue trasladada a la comandancia municipal para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones necesarias  para esclarecer este hecho.

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      De acuerdo con el Código Penal del estado, el artículo 317 expone que todos aquellos actos de maltrato que impliquen crueldad directa o por omisión, que causen lesiones al animal o incluso la muerte o que tengan que ver con actos sádicos o zoofilia pueden ser penados con prisión.

      Esta ley que fue publicada en 2014, reformada en 2017 y en 2019, y se mantiene vigente en la actualidad, contempla que el maltrato animal que produzca la muerte del ejemplar será sancionado con uno a dos años de prisión, además de sanción pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

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