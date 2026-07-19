Amenazaba a gente en la calle con un cuchillo

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En la colonia Santo Tomás, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre que portaba un arma blanca con la que amenazaba lesionar a transeúntes.

Se trata de Alan "N", de 27 años de edad, quien fue reportado a las autoridades y detenido por el delito de portación de arma prohibida.

Durante labores de vigilancia, agentes municipales atendieron un reporte ciudadano sobre un hombre que caminaba en la vía pública portando un cuchillo con el que presuntamente amenazaba, por lo que oficiales iniciaron labores de búsqueda para localizarlo.

Al ubicar al individuo que correspondía con las descripciones reportadas, le realizaron una inspección preventiva, en la cual se le localizó un cuchillo, por lo que se le informó que sería detenido por el probable delito de portación de arma prohibida.

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Finalmente Alan "N", de 27 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.