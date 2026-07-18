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Cierran carriles en Distribuidor Juárez por labores de limpieza

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP implementa cierres viales por limpieza en distribuidor Juárez.

Por Pulso Online

Julio 18, 2026 10:44 a.m.
A
Fotos: SSPC

Fotos: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que mantiene un dispositivo vial por trabajos de limpieza en distribuidor vial "Benito Juárez"

Hay abanderamiento y encontrarás cierres:

- De carriles centrales de la carretera 57 frente a hotel Ma. Dolores a la parte alta; la circulación se desvía por lateral hacia la glorieta.

- Del ramal de Salvador Nava hacia carretera a Matehuala en el tercer nivel.

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"Toma tus precauciones y atiende indicaciones", señaló la corporación.

Fotos: SSPC 

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