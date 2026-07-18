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Localizan a un hombre sin vida en Eje 140 de la ZI

Elementos de la Guardia Civil Estatal y policía de investigación trabajaron en la zona para esclarecer el caso

Por Redacción

Julio 18, 2026 09:55 a.m.
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Localizan a un hombre sin vida en Eje 140 de la ZI
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      Localizan un hombre sin vida y junto a él una motocicleta en el eje 140 de la Zona Industrial, a la altura del camino a la comunidad de Terreros, ya en la delegación La Pila.

      El reporte fue cerca de las 08:00 horas de este sábado, donde se aprecia entre la maleza y a unos 30 metros fuera del camino una motocicleta tirada y junto a la moto, un hombre de aproximadamente 35 años.

      Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes, asegurando el área e iniciar los primeros reportes.

      Posteriormente, policía de investigación y peritos de la FGE iniciaron con la recolección de indicios en el lugar para esclarecer los hechos.

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