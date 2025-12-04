Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

Un aparatoso choque y volcadura se registró la mañana de este miércoles en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente Niño Artillero, en donde a pesar de ellos solamente se registraron daños materiales sin que hubiera personas lesionadas.

El hecho corrió después de las 11 de la mañana de este miércoles cuando un automóvil Nissan Sentra de color blanco se desplazaba a exceso de velocidad sobre los cables centrales de la citada avenida, en dirección al Asta Bandera.

Fue en la parte descendente del puente Niño Artillero, frente a la Zona Universitaria, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó por alcance contra un automóvil Chevrolet Spark de color rojo que también transitaba por ahí en esos momentos.

Por el golpe recibido el automóvil Spark fue proyectado hacia los carriles laterales del lado izquierdo en donde finalmente se volcó quedando con las llantas hacia arriba en sentido contrario a la circulación.

Luego del hecho, al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron a los conductores pero no ameritaron traslado al hospital, ya que no presentaban lesiones graves.

Elementos de la Policía Vial municipal llegaron a tomar conocimiento del aparatoso percance, ordenado el traslado de los vehículos a una pensión en espera de que los conductores puedan llegar a un acuerdo reparatorio ya que por suerte no hubo heridos.