Aprehenden a ladrones por robo millonario
Con violencia irrumpieron en un despacho contable y se apoderaron de 6 mdp
La Fiscalía General del Estado, cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de dos sujetos relacionados con un robo millonario registrado en la capital potosina.
El hecho investigado por la FGE ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando varios sujetos irrumpieron a unas oficinas contables, se dirigieron a donde estaba una caja fuerte, misma que violentaron y sustrajeron alrededor de seis millones de pesos.
Con las indagatorias, la Policía de Investigación identificó como probable responsable a Vicencio “N”, quien fue detenido en el municipio de Rioverde.
Posteriormente, los agentes establecieron la identidad de José “N” como otro posible partícipe, a quien se le cumplimentó el mandato judicial al interior del centro penitenciario de La Pila, donde ya se encontraba recluido por otros delitos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ambos imputados serán presentados ante un Juez de Control, donde agentes del Ministerio Público buscarán su vinculación a proceso. Los señalados permanecerán internos en el centro de reinserción social correspondiente.
no te pierdas estas noticias
Ahora detienen a tres “narcos” con enervantes
Redacción
Policías estatales los detectaron en diferentes municipios de la entidad
Rescatan a 2 víctimas de secuestro virtual
Redacción
Maleantes aislaron a los jóvenes mientras exigían dinero a sus familiares