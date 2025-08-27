logo pulso
Seguridad

Aprehenden a ladrones por robo millonario

Con violencia irrumpieron en un despacho contable y se apoderaron de 6 mdp

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a ladrones por robo millonario

La Fiscalía General del Estado, cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de dos sujetos relacionados con un robo millonario registrado en la capital potosina.

El hecho investigado por la FGE ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando varios sujetos irrumpieron a unas oficinas contables, se dirigieron a donde estaba una caja fuerte, misma que violentaron y sustrajeron alrededor de seis millones de pesos.

Con las indagatorias, la Policía de Investigación identificó como probable responsable a Vicencio “N”, quien fue detenido en el municipio de Rioverde.

Posteriormente, los agentes establecieron la identidad de José “N” como otro posible partícipe, a quien se le cumplimentó el mandato judicial al interior del centro penitenciario de La Pila, donde ya se encontraba recluido por otros delitos.

Ambos imputados serán presentados ante un Juez de Control, donde agentes del Ministerio Público buscarán su vinculación a proceso. Los señalados permanecerán internos en el centro de reinserción social correspondiente.

