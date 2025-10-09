logo pulso
PSL Logo

Seguridad

Aprehenden a sujeto por presunta trata de personas

En colaboración con Veracruz, policía de FGESLP aseguró al individuo

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
Agentes operativos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) capturaron en el municipio de El Tamalín, Veracruz, a un individuo señalado por el delito de trata de personas agravada en su modalidad de explotación laboral.

Jonathan “N” está relacionado con hechos ocurridos en Villa de Arista, municipio de la entidad potosina, luego de que las víctimas, cuya identidad se reserva, relataran que este sujeto les prometió trabajo remunerado en labores del campo por un periodo de 90 días y, al finalizar, no les realizó el pago acordado.

La institución de procuración de justicia realizó diversas diligencias y, al reunir los datos de prueba suficientes, solicitó al Juez de control el mandamiento judicial en su contra, mismo que fue ejecutado por la Policía de Investigación (PDI) en el estado veracruzano.

El probable responsable fue regresado a San Luis Potosí, donde enfrentará su debido proceso penal, en tanto, estará recluido en el centro de reinserción social de la delegación La Pila.

