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Aprehenden a sujeto por tentativa de homicidio

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a sujeto por tentativa de homicidio
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      El pasado 25 de noviembre de 2025, un menor de edad y dos personas más fueron heridos de bala por Raúl "N", quien acaba de ser aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

      Y es que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del imputado, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y ataque peligroso.

      La detención fue realizada por el Segundo Grupo de la Unidad de Homicidios, en cumplimiento al mandato judicial emitido dentro de la causa penal por una Jueza de Control.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la fecha mencionada, en la intersección de Circuito Potosí y calle León García, en la colonia Tierra Blanca de la ciudad de la capital. En ese lugar, el imputado presuntamente accionó un arma de fuego contra tres personas, dos hombres y un menor de edad, quienes se encontraban a bordo de unos vehículos, resultando lesionadas.

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      Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica, donde continuará el proceso legal correspondiente mediante audiencia inicial.

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