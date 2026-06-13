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Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer

Autoridades investigan a la apodada "Telerina" como responsable del incendio

Por Huasteca Hoy

Junio 13, 2026 09:25 a.m.
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Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer
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      CIUDAD VALLES.- Un incendio, presuntamente provocado, consumió por completo una camioneta que estaba estacionada cerca de la Central de Autobuses; sospechan que "La Telerina" fue la responsable.

      Este sábado, alrededor de las 4:30 de la madrugada, ocurrió el incendio de una camioneta Ford Edge, con placas de una organización de transportistas.

      La unidad se encontraba estacionada sobre la calle Roberto Pérez Delgadillo, casi esquina con el bulevar México-Laredo, en el fraccionamiento Central Comercial, y era propiedad de Jorge "N", quien se encontraba hospedado en el hotel Villa Azul.

      No hubo testigos que proporcionaran información sobre cómo ocurrió el siniestro; sin embargo, las autoridades sospechan de una mujer en situación de calle y con problemas de salud mental, apodada "La Telerina". Esa persona fue retenida la mañana del viernes, pero debido a su condición no puede ser procesada penalmente.

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      Elementos del Cuerpo de Bomberos se encargaron de sofocar el incendio, con apoyo de oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las pérdidas fueron totales.

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