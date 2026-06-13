Fuertes daños deja percance entre dos autos

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Dos automóviles protagonizaron un aparatoso choque al circular por la avenida Chapultepec y el bulevar Rocha Cordero, los daños materiales son cuantiosos pero por suerte no se reportaron personas lesionadas.

El percance tuvo lugar cerca de las cuatro de la tarde de este viernes y se vieron involucrados un BMW y un Chevrolet Aveo, los dos de color gris, los cuales se impactaron en el cruce mencionado.

De momento no se informó sobre la causa del accidente, aunque los vehículos presentaron fuertes daños en la parte frontal y prácticamente serían declarados en pérdida total.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del percance y los dos carros tuvieron que ser remolcados por una grúa hacia una pensión particular, en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños materiales.

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