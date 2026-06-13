logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale

Dos ocupantes fueron trasladados en vehículos particulares y uno por la Cruz Roja a hospitales

Por Huasteca Hoy

Junio 13, 2026 09:34 a.m.
A
Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un vehículo quedó sin motor y sin ruedas delanteras luego de chocar contra una barrera de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale; los tres ocupantes resultaron lesionados.

      El percance sucedió la tarde de este viernes, en el kilómetro 372 de la carretera federal 85 México-Laredo, en el tramo La Calera-Hospital General.

      Un joven al volante de un vehículo Honda Civic azul se desplazaba con dirección a la zona urbana de Ciudad Valles.

      Estaba lloviendo y se presume que no tuvo precaución al pasar por la curva conocida como El Matalote, por eso la unidad derrapó y perdió el control del volante, chocando de frente contra la estructura metálica (barrera de contención) y el muro de un puente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fue ahí donde todo el frente se desprendió, y tanto el eje como el motor salieron disparados hacia el otro extremo, golpeando el muro divisorio, mientras que el sedán se fue a detener metros adelante.

      De los tres ocupantes, dos fueron llevados en vehículos particulares a un hospital, mientras que el tercero —un joven originario de Tamasopo y estudiante del ICESS— fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a otro centro hospitalario.

      Elementos de Protección Civil Municipal apoyaron en las labores de auxilio, y los restos del vehículo quedaron bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional.

      LEA TAMBIÉN

      Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante

      Una conductora se atravesó al intentar incorporarse a la carretera federal 85; la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale
      Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale

      Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      Dos ocupantes fueron trasladados en vehículos particulares y uno por la Cruz Roja a hospitales

      Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer
      Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer

      Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades investigan a la apodada "Telerina" como responsable del incendio

      Fuertes daños deja percance entre dos autos
      Fuertes daños deja percance entre dos autos

      Fuertes daños deja percance entre dos autos

      SLP

      Redacción

      Captura Guardia Civil a vendedores de enervantes
      Captura Guardia Civil a vendedores de enervantes

      Captura Guardia Civil a vendedores de enervantes

      SLP

      Redacción

      A uno se le señala de realizar actividades de "halconeo" para grupo criminal