Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale

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Un vehículo quedó sin motor y sin ruedas delanteras luego de chocar contra una barrera de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale; los tres ocupantes resultaron lesionados.

El percance sucedió la tarde de este viernes, en el kilómetro 372 de la carretera federal 85 México-Laredo, en el tramo La Calera-Hospital General.

Un joven al volante de un vehículo Honda Civic azul se desplazaba con dirección a la zona urbana de Ciudad Valles.

Estaba lloviendo y se presume que no tuvo precaución al pasar por la curva conocida como El Matalote, por eso la unidad derrapó y perdió el control del volante, chocando de frente contra la estructura metálica (barrera de contención) y el muro de un puente.

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Fue ahí donde todo el frente se desprendió, y tanto el eje como el motor salieron disparados hacia el otro extremo, golpeando el muro divisorio, mientras que el sedán se fue a detener metros adelante.

De los tres ocupantes, dos fueron llevados en vehículos particulares a un hospital, mientras que el tercero —un joven originario de Tamasopo y estudiante del ICESS— fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a otro centro hospitalario.

Elementos de Protección Civil Municipal apoyaron en las labores de auxilio, y los restos del vehículo quedaron bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional.