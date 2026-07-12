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Aprehenden a tres personas por delitos contra la salud

Por Redacción

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a tres personas por delitos contra la salud
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó tres órdenes de aprehensión contra personas señaladas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la capital potosina, Villa de Pozos y Ciudad Valles.

      Las personas imputadas habían sido detenidas previamente, en distintos hechos, en posesión de posibles narcóticos y posteriormente obtuvieron su libertad bajo medidas cautelares.

      Tras incumplir las condiciones impuestas por la autoridad judicial, se dio continuidad a los procesos penales en su contra.

      Cristian "N" había sido detenido en posesión de probable metanfetamina. Luego de ser declarado sustraído de la acción de la justicia, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lo aprehendieron en Villa de Pozos.

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      En otra acción, Óscar "N" fue capturado por la PDI en la colonia Nelly, en Ciudad Valles, tras incumplir las medidas cautelares que le fueron impuestas.

      Por último, María "N", recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila por un diverso delito, fue notificada por la PDI de una nueva orden de aprehensión en su contra y de los derechos que le asisten.

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